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Відділення «Нової пошти» не працюватимуть 1 та 7 січня

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 337

 

У ці дні також не відбуватиметься завантаження посилок у поштомати

Відділення «Нової пошти» не працюватимуть 1 та 7 січня, повідомляє пресслужба поштового оператора.

Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка працюватимуть за наступним графіком:

  • 27 грудня – за своїм звичайним розкладом;
  • 31 грудня – по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення);
  • 1 та 7 січня – відділення та кур’єри не працюватимуть (завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати);
  • 3 січня – по графіку, за яким працюють у неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).

Детальний графік роботи конкретного відділення можна дізнатися за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: «Нова пошта» графік роботи
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