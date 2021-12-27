Відділення «Нової пошти» не працюватимуть 1 та 7 січня
Сьогодні, 08:24
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У ці дні також не відбуватиметься завантаження посилок у поштомати
Відділення «Нової пошти» не працюватимуть 1 та 7 січня, повідомляє пресслужба поштового оператора.
Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка працюватимуть за наступним графіком:
- 27 грудня – за своїм звичайним розкладом;
- 31 грудня – по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення);
- 1 та 7 січня – відділення та кур’єри не працюватимуть (завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати);
- 3 січня – по графіку, за яким працюють у неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).
Детальний графік роботи конкретного відділення можна дізнатися за посиланням.
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