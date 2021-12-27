Оплатити комунальні послуги можна буде в одній онлайн-системі

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 637

В Україні з’явиться єдина інформаційно-аналітична система з надання житлово-комунальних послуг. Про таке повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

- Ми утворили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься запуском проєкт-системи під назвою «Простір житлово-комунальних послуг». Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов’язані зі сферою ЖКГ, — відзначив прем’єр-міністр.

Як зауважив глава уряду, система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть можливість прозорого управління житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг.

Також громадяни матимуть змогу повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава отримає системні та верифіковані дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.