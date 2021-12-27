1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Оплатити комунальні послуги можна буде в одній онлайн-системі

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 637

 

Нова система дасть можливість прозорого управління житловим фондом та будинком

В Україні з’явиться єдина інформаційно-аналітична система з надання житлово-комунальних послуг. Про таке повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

- Ми утворили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься запуском проєкт-системи під назвою «Простір житлово-комунальних послуг». Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов’язані зі сферою ЖКГ, — відзначив прем’єр-міністр.

Як зауважив глава уряду, система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть можливість прозорого управління житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг.

Також громадяни матимуть змогу повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава отримає системні та верифіковані дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: комунальні послуги ЖКГ оплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх