Парк «Ювілейний» планують перейменувати на честь захисників Батьківщини

Пам'ятник бійцям АТО хотіли встановити в парку «Ювілейний». Проєкт не набрав потрібну кількість голосів у «Громадському бюджеті», але місто не відмовляється від цієї ідеї.
Віталій Малецький розповів про ще одну пропозицію, яка надійшла від учасників АТО та громадських організацій – перейменувати парк «Ювілейний», бо він був збудований до річниці Жовтневої революції. Швидше за все, це буде парк Захисників Батьківщини. За словами міського голови, попередні перемовини щодо зміни назви вже провели.
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