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Парк «Ювілейний» планують перейменувати на честь захисників Батьківщини

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 453

 

А ще в парку хочуть встановити пам'ятник бійцям АТО

Пам'ятник бійцям АТО хотіли встановити в парку «Ювілейний». Проєкт не набрав потрібну кількість голосів у «Громадському бюджеті», але місто не відмовляється від цієї ідеї.

- Виконком підтримує цей проєкт. Ми далі будемо займатися, проєкт залишається, ми хочемо, щоб цей пам'ятний знак там був, - сказав мер міста під час засідання виконкому 17 грудня.

Віталій Малецький розповів про ще одну пропозицію, яка надійшла від учасників АТО та громадських організацій – перейменувати парк «Ювілейний», бо він був збудований до річниці Жовтневої революції. Швидше за все, це буде парк Захисників Батьківщини. За словами міського голови, попередні перемовини щодо зміни назви вже провели.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Вікіпедія
Теги: парк пам'ятний знак АТО Ювілейний
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