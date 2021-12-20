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Надзвичайні новини

На Кременчуччині від вантажівки від'єднався елемент тенту і травмував водія іншого авто

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 926

 

34-річного постраждалого ушпиталили

20 грудня близько 9.00 поблизу села Великі Кринки Кременчуцького району (на автодорозі Глобине–Великі Кринки) під час зустрічного роз’їзду вантажівок КамАЗ та МАЗ у першого автомобіля від’єднався фрагмент кріплення. Металевий елемент кріплення тенту влетів у  бокове скло водійських дверей МАЗа й травмував водія цієї вантажівки. Про інцидент інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

34-річного постраждалого ушпиталили до Глобинської центральної районної лікарні.

За даним фактом слідчими поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: вантажівки травма
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