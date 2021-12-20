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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій на смерть збив жінку

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 893

 

Її з травмами доставили до реанімації Лубенської лікарні, де згодом вона померла

20 грудня близько 6.40 на вулиці Харківській в селі Засулля Лубенського району 47-річний водій автомобіля Renault Logan наїхав на жінку-пішохода.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, 62-річну жінку з травмами доставили до реанімації Лубенської лікарні, де згодом вона померла.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП пешеход смертельное ДТП реанимация смерть
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