На Полтавщині водій на смерть збив жінку

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Її з травмами доставили до реанімації Лубенської лікарні, де згодом вона померла

20 грудня близько 6.40 на вулиці Харківській в селі Засулля Лубенського району 47-річний водій автомобіля Renault Logan наїхав на жінку-пішохода.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, 62-річну жінку з травмами доставили до реанімації Лубенської лікарні, де згодом вона померла.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.