Чотири дитсадки у Кременчуці відкрили: батькам не доведеться вести діточок у міськраду

У Кременчуці відкрили чотири дитячі садки, як і обіцяли на засіданні виконкому 17 грудня. Про це «Телеграфу» повідомила перша заступниця директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко.
За словами пані Михайленко, прийшли не всі діти, на яких чекали, але садочки №25, 70, 62 та 18 повністю готові та мають достатній запас продуктів.
Водночас все ще продовжуються ремонтні роботи в ЗДО №64 та 5. У садочку №64 завершують внутрішні роботи, тож його відкриття очікується наступного тижня.
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