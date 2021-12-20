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Кременчук, Освіта

Чотири дитсадки у Кременчуці відкрили: батькам не доведеться вести діточок у міськраду

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 295

 

Заклади повністю готові та мають достатній запас продуктів

У Кременчуці відкрили чотири дитячі садки, як і обіцяли на засіданні виконкому 17 грудня. Про це «Телеграфу» повідомила перша заступниця директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко.

Дочекалися: з понеділка в Кременчуці планують відкрити чотири дитячі садочки

За словами пані Михайленко, прийшли не всі діти, на яких чекали, але садочки №25, 70, 62 та 18 повністю готові та мають достатній запас продуктів.

Водночас все ще продовжуються ремонтні роботи в ЗДО №64 та 5. У садочку №64 завершують внутрішні роботи, тож його відкриття очікується наступного тижня.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитячі садочки відкриття ремонт
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