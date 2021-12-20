Чотири дитсадки у Кременчуці відкрили: батькам не доведеться вести діточок у міськраду

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 295

У Кременчуці відкрили чотири дитячі садки, як і обіцяли на засіданні виконкому 17 грудня. Про це «Телеграфу» повідомила перша заступниця директора департаменту освіти з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко.

За словами пані Михайленко, прийшли не всі діти, на яких чекали, але садочки №25, 70, 62 та 18 повністю готові та мають достатній запас продуктів.

Водночас все ще продовжуються ремонтні роботи в ЗДО №64 та 5. У садочку №64 завершують внутрішні роботи, тож його відкриття очікується наступного тижня.