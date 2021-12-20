На Кременчучині посеред дороги палав фургон Opel

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19 грудня о 6.13 поблизу села Підгірного Кременчуцького району (на автошляху Полтава-Олександрія М-22) загорівся вантажний спеціалізований фургон Opel Movano 2007 року випуску, червоного кольору. Як повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України, зайнявся моторний відсік двигуна.

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