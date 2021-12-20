На Кременчучині посеред дороги палав фургон Opel

19 грудня о 6.13 поблизу села Підгірного Кременчуцького району (на автошляху Полтава-Олександрія М-22) загорівся вантажний спеціалізований фургон Opel Movano 2007 року випуску, червоного кольору. Як повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України, зайнявся моторний відсік двигуна.
О 6.25 надзвичайники прибули на місце пожежі, а о 6.43 загасили полум'я, проте автівка згоріла вщент.
Причини займання встановлюють. На місце події приїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.
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