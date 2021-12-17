1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Восьмеро кременчужан померли через коронавірус: один вакцинований

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 746

 

Одужав 71 кременчужанин

Сьогодні, 17 грудня, в Кременчуці зареєстрували 30 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 19 жінок віком від 35 до 80 років, 10 чоловіків чоловік віком від 23 до 85 років та 10-річна дитина. Із них 25 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 170 пацієнтів.

Одужав 71 кременчужанин.

На жаль, померло 8 пацієнтів: 5 жінок віком від 62 до 84 років та 3 чоловіка віком від 57 до 85 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 17 331 випадок хвороби: одужало 14 937, померло 602.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх