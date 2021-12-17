Восьмеро кременчужан померли через коронавірус: один вакцинований

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 746

Сьогодні, 17 грудня, в Кременчуці зареєстрували 30 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 19 жінок віком від 35 до 80 років, 10 чоловіків чоловік віком від 23 до 85 років та 10-річна дитина. Із них 25 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 170 пацієнтів.

Одужав 71 кременчужанин.

На жаль, померло 8 пацієнтів: 5 жінок віком від 62 до 84 років та 3 чоловіка віком від 57 до 85 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 17 331 випадок хвороби: одужало 14 937, померло 602.