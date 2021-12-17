У Кременчуці п'яний водій влетів у дерево і втік

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 396

На місці працює поліція

17 грудня, близько 21.00, у Крюкові сталася ДТП. Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, п'яний водій легковика в'їхав у дерево і втік. На місці працює поліція.

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