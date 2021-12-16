До понеділка у дитячих садочках Кременчука планують знести 98 дерев, а ще 44 - кронувати

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 269 Коментарів: 2

Мер закликав «Благоустрій» зробити все можливе, аби за два дні виконати роботи по аварійним деревам

Директор департаменту з житлово-комунального господарства Іван Москалик розповів на сесії Кременчуцької міської ради про зміни, які пропонують внести у програму по видаленню аварійних дерев та кронуванню дерев, що досягли вікової межі. Зробити це вирішили після сумнозвісного нещасного випадку в одному з кременчуцьких дитячих садочків.

Так, комісія провела обстеження територій дошкільних, шкільних та позашкільних навчальних закладів. Загалом обстежили 7 453 дерева, і дійшли висновку, що 1 043 з них підлягають видаленню. А ще 1 576 дерев збираються кронувати.

- Якщо у попередньому варіанті програми на 2022 рік на ці цілі пропонувалося виділити лише 250 тисяч, то зараз ця сума зросла до 1,5 мільйонів гривень. Взагалі, конкретно по цьому головному розпоряднику (департаменту освіти - ред.) загальна сума за всі роки дії програми - 6 мільйонів 800 тисяч гривень, - розповів пан Москалик.

Міський голова Віталій Малецький детальніше зупинився на тому, скільки саме дерев планують знести або кронувати найближчим часом:

ЗДО №64 - 20 дерев на знесення, 23 - кронування;

ЗДО №70 - 48 знесення, 6 - кронування, 7 - санітарна обрізка;

ЗДО №62 - 18 знесення, 15 кронування;

ЗДО №5 - 12 знесення;

ЗДО №25 - лишилося корчування 16 пнів;

ЗДО №11 - корчування 13 пнів;

ЗДО №18 - корчування 24 пнів.

Мер закликав «Благоустрій» відпрацювати графік, аби до понеділка виконати всі роботи по аварійним деревам у дитячих садочках міста.

- Спробуйте це зробити! У вас є сили та можливість, ми вам підтримку надамо. По заправці, по паливу, по всьому - скажете завтра зранку, профінансуємо, - підбив підсумки пан Малецький.