До понеділка у дитячих садочках Кременчука планують знести 98 дерев, а ще 44 - кронувати

Директор департаменту з житлово-комунального господарства Іван Москалик розповів на сесії Кременчуцької міської ради про зміни, які пропонують внести у програму по видаленню аварійних дерев та кронуванню дерев, що досягли вікової межі. Зробити це вирішили після сумнозвісного нещасного випадку в одному з кременчуцьких дитячих садочків.
Так, комісія провела обстеження територій дошкільних, шкільних та позашкільних навчальних закладів. Загалом обстежили 7 453 дерева, і дійшли висновку, що 1 043 з них підлягають видаленню. А ще 1 576 дерев збираються кронувати.
Міський голова Віталій Малецький детальніше зупинився на тому, скільки саме дерев планують знести або кронувати найближчим часом:
Мер закликав «Благоустрій» відпрацювати графік, аби до понеділка виконати всі роботи по аварійним деревам у дитячих садочках міста.
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