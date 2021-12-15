Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Благодійність

Новонароджені близнята з Кременчука потребують допомоги в боротьбі з пухлиною мозку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 766

 

Оскільки дітки народилися передчасно, то необхідно пройти довготривалий курс реабілітації

До редакції «‎ТелеграфЪ» звернулася Юлія Науменко, мати двох діток. Близнюки народилися на 32-тижні з надзвичайно низькою вагою: дівчинка важила 1550 грамів, а хлопчик - 2 кілограми. Діти одразу потрапили до реанімації, через два тижні їх перевели у звичайну палату. Малюки проходять довготривалий курс реабілітації. 

Новонароджені близнюки потребують допомоги небайдужих кременчужан
- Вдячна за допомогу небайдужих людей, які нам допомагали. Моїм діткам вже три місяці, але ми все одно боремося з ускладненнями ,які виникли через те, що дітки народилися раніше терміну. Нам необхідна тривала реабілітація - в обох дітей пухлина мозку.

Діагноз дівчинки: НСГ Гіпоксично-ешемічне ураження ЦНС, набряк головного мозку ІВК І ст.зліва. Індекс резистентності ПМА 0,53
Діагноз хлопчика: НСГ Гіпоксично-ешемічне ураження ЦНС, синдром м'язової дистрофії. Набряк головного мозку Ri ПМА зліва 0,77.

Реквізити: 5168 7574 1194 0937 або 4149 4390 2127 9611 Науменко Юлія Андріївна
 
1
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх