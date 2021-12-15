Новонароджені близнята з Кременчука потребують допомоги в боротьбі з пухлиною мозку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 766

До редакції «‎ТелеграфЪ» звернулася Юлія Науменко, мати двох діток. Близнюки народилися на 32-тижні з надзвичайно низькою вагою: дівчинка важила 1550 грамів, а хлопчик - 2 кілограми. Діти одразу потрапили до реанімації, через два тижні їх перевели у звичайну палату. Малюки проходять довготривалий курс реабілітації.

- Вдячна за допомогу небайдужих людей, які нам допомагали. Моїм діткам вже три місяці, але ми все одно боремося з ускладненнями ,які виникли через те, що дітки народилися раніше терміну. Нам необхідна тривала реабілітація - в обох дітей пухлина мозку.

Діагноз дівчинки: НСГ Гіпоксично-ешемічне ураження ЦНС, набряк головного мозку ІВК І ст.зліва. Індекс резистентності ПМА 0,53

Діагноз хлопчика: НСГ Гіпоксично-ешемічне ураження ЦНС, синдром м'язової дистрофії. Набряк головного мозку Ri ПМА зліва 0,77.