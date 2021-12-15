Новонароджені близнята з Кременчука потребують допомоги в боротьбі з пухлиною мозку

Оскільки дітки народилися передчасно, то необхідно пройти довготривалий курс реабілітації
До редакції «ТелеграфЪ» звернулася Юлія Науменко, мати двох діток. Близнюки народилися на 32-тижні з надзвичайно низькою вагою: дівчинка важила 1550 грамів, а хлопчик - 2 кілограми. Діти одразу потрапили до реанімації, через два тижні їх перевели у звичайну палату. Малюки проходять довготривалий курс реабілітації.
Діагноз дівчинки: НСГ Гіпоксично-ешемічне ураження ЦНС, набряк головного мозку ІВК І ст.зліва. Індекс резистентності ПМА 0,53
Діагноз хлопчика: НСГ Гіпоксично-ешемічне ураження ЦНС, синдром м'язової дистрофії. Набряк головного мозку Ri ПМА зліва 0,77.
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