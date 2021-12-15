Хто з кременчужан залишиться без світла 16 грудня: адреси
Сьогодні, 18:01
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 16 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Размислова;
- вул. Республіканська;
- вул. Володимира Винниченка;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- вул. Східна;
- вул. Добролюбова;
- вул. Шкільна;
- вул. Радищева;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а;
- вул. Манагарова, 30;
- вул. Східна;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Лікаря О. Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Декабристів;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- пров. Правобережний;
- пров. Піщаний;
- пров. Градизький;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Бригадний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Кутузова;
- пров. Андрія Ізюмова;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Житлобудівний;
- пр. Старицького;
- пр. Бригадний;
- пр. Липневий;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана;
- туп. Айвазовського.
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