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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Наступний дизель-поїзд КВБЗ стане «Буковельським експресом»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 415 Коментарів: 1

 

Компанія з’єднає новим потягом Львів, «Татарів-Буковель» та Ворохту

«Укрзалізниця» до кінця року запустить потяг «Буковельський експрес», який курсуватиме за маршрутом «Львів – Татарів-Буковель – Ворохта». Про це повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський, зазначається на офіційному сайті УЗ. 

На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. 

Максимальна швидкість руху цього поїзда – 140 км/год. У складі 3 вагони на 170 місць. Він пристосований для перевезення маломобільного населення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ Укрзалізниця ДПКр-3
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Коментарі: 1

14
Snark:
Сьогодні, 12:04

Буковель то добре, буде зручніше добиратись. Але від думки, що це Бєня заробляє стаде дещо гидко. А взагалі-то побільше б таких дизелів і на інших напрямках


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