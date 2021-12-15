Наступний дизель-поїзд КВБЗ стане «Буковельським експресом»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 415 Коментарів: 1

«Укрзалізниця» до кінця року запустить потяг «Буковельський експрес», який курсуватиме за маршрутом «Львів – Татарів-Буковель – Ворохта». Про це повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський, зазначається на офіційному сайті УЗ.

На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні.

Максимальна швидкість руху цього поїзда – 140 км/год. У складі 3 вагони на 170 місць. Він пристосований для перевезення маломобільного населення.