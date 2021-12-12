Кременчужанин пішов до магазину зі своїми пакетиками... і заплатив за них

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 627

Кременчуцький активіст Леонід Харченко опублікував у фейсбуці розповідь про те, як він пішов до магазину зі своїми пакетиками – і заплатив за них. Він взяв із собою два пакети під моркву та картоплю.

Уже на зважуванні продавчиня пояснювала покупцю, що якщо ви покладете продукцію в один пакетик, він безкоштовний, якщо ви вирішили покласти свою покупку у 2 пакетики, то інший вже коштуватиме 12 коп, - написав Леонід Харченко.

Коли він повернувся додому, то з подивом побачив у чеку оплату на 24 копійки за його пакетики.

Закон про обмеження обігу пластикових пакетів Верховна Рада України ухвалила у червні цього року, надавши уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них. Передбачалося, що вони становитимуть: дві гривні - за пакет без ручок (без бічних складок); 2,5 гривні - без ручок (з бічними складками) та з ручками (без бічних складок); три гривні - з ручками (з бічними складками). Однак станом на 10 грудня Кабмін досі не затвердив постанову, де був би прописаний механізм встановлення ціни на пакети залежно від товщини, - зазначив у дописі кременчужанин.

Також він поцікавився у супермаркеті, чи йдуть виручені за пакети кошти в екологічні фонди, але у відповідь почув, що прибуток отримують самі магазини.