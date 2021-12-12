Де і коли 13 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

13 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами: вул. Богдана Хмельницького,

вул. Кільцева,

вул. Пугачова,

вул. Пирогова,

пров. Пирогова,

вул. Володимира Винниченка,

туп. Айвазовського,

вул. Житлобудівна,

вул. Вагонна,

вул. Кохнівська,

пров. Житлобудівний,

пров. Деповський,

пров. Межовий,

пр. Житлобудівний,

1-й пр. Кохнівський,

2-й пр. Кохнівський,

3-й пр. Кохнівський,

1-й туп. Парковий,

2-й туп. Парковий,

вул. Кавалерійська,

вул. Остапа Вишні,

вул. Академіка Герасимовича,

вул. Сергія Єфремова,

вул. Гайдамацька,

вул. Тіниста,

вул. Олександрійська,

пров. Транспортний,

пров. Шкільний,

вул. Кооперативна,

вул. Сєдова,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Проектна,

вул. Лугова,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

вул. Каховська,

вул. Громадянська,

пров. Градизький,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Бригадний,

пров. Зв'язковий,

пров. Нечая,

пр. Бригадний,

пр. Липневий,

вул. Переяслівська,

вул. Сумська,

вул. Підгірна,

вул. Піщана,

вул. Хорольська,

вул. Кріворудна,

пров. Піщаний,

вул. Східна,

вул. Добролюбова,

вул. Шкільна,

вул. Радищева,

пров. Рилєєва,

пров. Чернишевського,

пров. Правобережний,

вул. Володимира Вернадського,

вул. Чернишевського,

вул. Рилєєва,

вул. Портова,

вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а,

вул. Манагарова, 30,

пров. Декабристів,

вул. Марка Вовчка,

вул. Некрасова,

вул. Размислова,

вул. Художня,

вул. Володимира Івасюка,

пров. Яблуневий,

пров. Художній,

пров. Докучаєва,

пр. Старицького,

вул. Лікаря О.Богаєвського,

вул. Сущінського,

вул. Лєвуна,

вул. Гранітна,

вул. Бетонна,

пров. Солдатський,

пров. Червоний.

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