Де і коли 13 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 16:03
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
13 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Кільцева,
- вул. Пугачова,
- вул. Пирогова,
- пров. Пирогова,
- вул. Володимира Винниченка,
- туп. Айвазовського,
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- 1-й пр. Кохнівський,
- 2-й пр. Кохнівський,
- 3-й пр. Кохнівський,
- 1-й туп. Парковий,
- 2-й туп. Парковий,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Кооперативна,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- вул. Лугова,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- вул. Каховська,
- вул. Громадянська,
- пров. Градизький,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Бригадний,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Нечая,
- пр. Бригадний,
- пр. Липневий,
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний,
- вул. Східна,
- вул. Добролюбова,
- вул. Шкільна,
- вул. Радищева,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського,
- пров. Правобережний,
- вул. Володимира Вернадського,
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва,
- вул. Портова,
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а,
- вул. Манагарова, 30,
- пров. Декабристів,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Некрасова,
- вул. Размислова,
- вул. Художня,
- вул. Володимира Івасюка,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пров. Докучаєва,
- пр. Старицького,
- вул. Лікаря О.Богаєвського,
- вул. Сущінського,
- вул. Лєвуна,
- вул. Гранітна,
- вул. Бетонна,
- пров. Солдатський,
- пров. Червоний.
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