На вулиці 1905 року порив: кілька будинків залишилися без води

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 318

Холодного водопостачання немає з 13.35

Сьогодні, 12 грудня, стався порив мережі Д-200 мм на вулиці 1905 року, 12, через що кілька будинків поблизу залишилися без води. Про це повідомив «Кременчукводоканал». Тож з 13.35 перекрили холодне водопостачання за адресами: вул. 1905 року, 1, 1А, 2, 3, 3В, 4, 6;

вул. Троїцька, 1, 2.

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