На вулиці 1905 року порив: кілька будинків залишилися без води

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Будсервіс
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Суші/Піца
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Холодного водопостачання немає з 13.35
Сьогодні, 12 грудня, стався порив мережі Д-200 мм на вулиці 1905 року, 12, через що кілька будинків поблизу залишилися без води. Про це повідомив «Кременчукводоканал».
Тож з 13.35 перекрили холодне водопостачання за адресами:
Поділитись новиною