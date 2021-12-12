Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Споживач

На вулиці 1905 року порив: кілька будинків залишилися без води

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 318

 

Холодного водопостачання немає з 13.35

Сьогодні, 12 грудня, стався порив мережі Д-200 мм на вулиці 1905 року, 12, через що кілька будинків поблизу залишилися без води. Про це повідомив «Кременчукводоканал».

Тож з 13.35 перекрили холодне водопостачання за адресами:

  • вул. 1905 року, 1, 1А, 2, 3, 3В, 4, 6;
  • вул. Троїцька, 1, 2.
0
Автор: Катерина Турубара Фото: Леся Лазоренко
Теги: порив відключення води холодна вода
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх