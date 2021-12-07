Меру Кременчука Віталію Малецькому хочуть заборонити ходити в туалет

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 754 Коментарів: 1

На сайті мерії Кременчука розмістили петицію про заборону мера здійснювати фізіологічні потреби в громадській будівлі виконкому. Петиція з'явилася після того, як кременчужани не могли потрапити в мерію через посиленні карантинні вимоги.

У петиції зазначено, якщо містяни не можуть потрапити до будівлі, щоб сходити до вбиральні, то необхідно розмістити громадський туалет біля виконкому.

- Наразі, є проблема потрапляння у туалети громадського користування у «Білому Домі», тобто, у виконкомі місцевої ради, завдяки Вашій забороні. На сьогодні є можливість зустрічатися перед лінією охорони з чиновниками виконкому, але немає можливості відвідати туалет. Кожен житель Кременчука має право і гідність відвідати місце для вирішення нагальних потреб. Якщо Ви вважаєте за необхідність дотримуватись коронавірусних обмежень згідно наказів Кабінету Міністрів, громада Кременчука вважає за необхідність встановити тимчасово, на період дії коронавірусних обмежень, громадський туалет біля виконкому міської ради. Вимагаємо, терміново, встановити якнайближче до входу у виконком, туалетну кабінку, - йдеться у петиції.

Підтримати петицію на сайті мерії можна за посиланням.







