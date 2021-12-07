У Світловодську «набраконьєрили» 300 кілограмів риби

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 343

470 штук різних видів риби загальною вагою 300 кілограмів вилучили у браконьєрів правоохоронці Світловодська. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Браконьєрами виявилися 34-річний та 40-річний чоловіки. Їх затримали під час рейду в акваторії Світловодського регіонального ландшафтного парку, що на Кременчуцькому водосховищі.

Рибалкам загрожує до трьох років позбавлення волі за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.