У Світловодську «набраконьєрили» 300 кілограмів риби

470 штук різних видів риби загальною вагою 300 кілограмів вилучили у браконьєрів правоохоронці Світловодська. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Браконьєрами виявилися 34-річний та 40-річний чоловіки. Їх затримали під час рейду в акваторії Світловодського регіонального ландшафтного парку, що на Кременчуцькому водосховищі.
Рибалкам загрожує до трьох років позбавлення волі за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
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