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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 97 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 0

 

Померло 6 пацієнтів

Сьогодні, 6 грудня, в Кременчуці зареєстрували 97 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба поліції.

Захворіли 54 жінки віком від 23 до 79 років, 37 чоловіків віком від 21 до 80 років та 6 дітей віком від 12 до 17 років. Із них 85 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 12 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них 2 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 202 пацієнта. Одужало 163 пацієнти.

На жаль, померло 6 пацієнтів: 4 жінки віком від 71 до 85 років та 2 чоловіка віком 46 і 77 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії в Кременчуці зареєстрували 16 679 випадків хвороби: одужали 14 038, померло 560.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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