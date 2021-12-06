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Надзвичайні новини, Полтавщина

За що мер Полтави потрапив на «Миротворець»

Сьогодні, 23:05 Переглядів: 105

 

Мамая позначили як «посібника терористів та російських окупантів»

Міський голова Полтави Олександр Мамай потрапив до бази «Миротворець».

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вносить до свого реєстру людей, чиї дії чи висловлювання можуть нести загрозу нацбезпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.

Справа в тому, що напередодні 30-ї річниці Дня Збройних сил України Полтавський міський голова дав інтерв’ю телеканалу «Наш». 

- Спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше і більше переконуюся, і сам особисто, і бачу позицію населення, то мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави — США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата, - сказав він.

Посібник терористів та російських окупантів — так позначили Мамая на сайті.

В обласному управлінні СБУ пообіцяли проаналізувати висловлювання мера в юридичні площині. У разі наявності ознак протиправної діяльності буде невідкладно вжито заходів в рамках кримінально-процесуального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Мамай Полтава мер
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