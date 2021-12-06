Вперше в історії Полтавщина очолила рейтинг з греко-римської боротьби

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 236

Велику роль у цій першості зіграло «золото» Жана Беленюка на Олімпіаді в Токіо

Полтавська область вперше в історії зайняла І місце у рейтингу областей зі спортивної майстерності в греко-римській боротьбі за 2021 рік. Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Лунін.

Полтавські борці цього стилю набрали 25 877 очок на чемпіонатах України та міжнародних стартах і стали кращими. Звісно, велику роль у цій першості зіграло «золото» Жана Беленюка на Олімпіаді в Токіо. Але й інші спортсмени показали гідні результати. Для прикладу, одразу чотири спортсмени, які на змаганнях представляють Полтавщину, – потрапили до топ-20 найсильніших борців планети.

Це олімпійський чемпіон Жан Беленюк, бронзовий призер чемпіонату світу Ленур Теміров, учасник чемпіонатів Європи та світу Дмитро Пишков і член збірної України Євгеній Савета.

- Велика заслуга у цьому тренерів по всій області. Дуже достойні школи греко-римської боротьби в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Гребінці, Шишаках, - зауважив Дмитро Лунін.