Двоє борців, які представляють Кременчук, - серед кращих спортсменів світу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 247

За підсумками 2021 року Об'єднаний світ боротьби (UWW) сформував рейтинг кращих борців греко-римського стилю. До уваги бралися результати спортсменів на чемпіонатах світу, континентальних першостях, рейтингових турнірах та Олімпійських Іграх. До топ-20 найсильніших борців планети потрапили і семеро українців. Серед яких Жан Беленюк та Ленур Теміров, які представляють Кременчук та Полтавську область.

Найвищу позицію рейтингу серед представників України (номер 2) посідає Олімпійський чемпіон Жан Беленюк (87 кг).

Бронзовий призер чемпіонату світу 2021, номер 5 на Олімпійських Іграх в Токіо Ленур Теміров увійшов у двадцятку одразу в двох категоріях. У вазі до 60 кг він п'ятнадцятий, а у 63 кг закріпився на дев'ятому місці.

На шостому місці в категорії до 67 кг віце-чемпіон Олімпійський Ігор Парвіз Насібов.

Бронзовий призер чемпіонату Європи Максим Євтушенко посідає 18-те місце у категорії до 72 кг.

На восьмій позиції рейтингу UWW номер 5 Чемпіонату Європи та номер 9 чемпіонату світу Дмитро Пишков (77 кг).

Дев'яту сходинку займає призер рейтингових турнірів 2021 (Питлясинського та Zagreb Open) Ярослав Фільчаков (82 кг).

А в категорії до 97 кг на 12-ому місці розмістився Євгеній Савета.