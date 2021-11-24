Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі затримали молодика, який порізав двох людей

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 650

 

Між ними виник раптовий конфлікт

23 листопада слідчі відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом мешканцям Глобинської територіальної громади.

Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 15.00 до лікарні потрапили 67-річний та 57-річний чоловіки. Як з'ясували поліцейські, їх порізав знайомий, з яким вони посварилися.

- Оперативники, які прибули на місце події, з’ясували, що між місцевим 27-річним чоловіком та потерпілими виник раптовий конфлікт, у ході якого фігурант і наніс їм ножові поранення. Слідчі виявили речові докази, які вказують на його причетність до вчинення цього злочину. На часі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - розповів Олександр Скриль, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №1  Кременчуцького районного управління поліції.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі визнання судом вини, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: замах на вбивство ножове поранення
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх