У Кременчуцькому районі затримали молодика, який порізав двох людей

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23 листопада слідчі відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом мешканцям Глобинської територіальної громади.

Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 15.00 до лікарні потрапили 67-річний та 57-річний чоловіки. Як з'ясували поліцейські, їх порізав знайомий, з яким вони посварилися.

- Оперативники, які прибули на місце події, з’ясували, що між місцевим 27-річним чоловіком та потерпілими виник раптовий конфлікт, у ході якого фігурант і наніс їм ножові поранення. Слідчі виявили речові докази, які вказують на його причетність до вчинення цього злочину. На часі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - розповів Олександр Скриль, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі визнання судом вини, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.