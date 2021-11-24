У Кременчуцькому районі затримали молодика, який порізав двох людей

23 листопада слідчі відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом мешканцям Глобинської територіальної громади.
Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 15.00 до лікарні потрапили 67-річний та 57-річний чоловіки. Як з'ясували поліцейські, їх порізав знайомий, з яким вони посварилися.
За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі визнання судом вини, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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