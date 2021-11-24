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Кременчужанці на авто підкинули «гранату»

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 810

 

Це виявився муляж РГД-5

23 листопада, після 23.00, на набережній Лейтенанта Дніпрова 31-річній кременчужанці на лобове скло Toyota Camry підклали «гранату». Про це повідомила пресслужба поліції.

На вулицю, де жінка припаркувала свій автомобіль, негайно були спрямовані слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу Главку поліції області та екіпажі патрульної поліції.

Вибухотехніки оглянули прилеглу територію, автомобіль та власне «гранату». За результатами обстеження вибухонебезпечних предметів не виявили. Щодо виявленого предмета, то спеціалісти дійшли висновків, що він є муляжем корпусу гранати РГД-5.

Відповідно до встановлених вимог, речовий доказ вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі поліція вивчає фактичні дані про обставини події та опрацьовує отриману інформацію для прийняття правового рішення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната
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