У Кременчуці ховали німецькі ліки під портретом Сталіна

В одному з будинків на правобережжі Кременчука знайшли німецькі ліки часів Другої світової війни, які рятували життя нашим дітям. Як розповів Володимир Поляков на своїй сторінці в фейсбуці, цікаву знахідку знайшли під час зносу будинку. Кременчужанин Віталій знайшовши знахідку передав її до музею. Тепер ця колекція німецьких ліків та парфуми поповнить експозицію «Кременчук крізь призму Другої світової війни».
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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