У Кременчуці ховали німецькі ліки під портретом Сталіна

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 811

В одному з будинків на правобережжі Кременчука знайшли німецькі ліки часів Другої світової війни, які рятували життя нашим дітям. Як розповів Володимир Поляков на своїй сторінці в фейсбуці, цікаву знахідку знайшли під час зносу будинку. Кременчужанин Віталій знайшовши знахідку передав її до музею. Тепер ця колекція німецьких ліків та парфуми поповнить експозицію «Кременчук крізь призму Другої світової війни».

- Іноді ремонт або знос старої будівлі приносить цікаві результати. Нещодавно, під час розборки приватної садиби в Крюкові були знайдені німецькі ліки періоду Другої світової війни. За згадками очевидців в сусідньому будинку під час окупації знаходилися німці. І німецький офіцер допоміг нашим хворим дітям ліками, залишок яких залишився батькам. А в зв'язку з тим, що після війни за німецькі ліки можна було заробити тюремний термін схованка була «захищена» портретом «вождя народів». Дякуємо пану Віталію за поповнення експозиції «Кременчук крізь призму Другої світової» ВПУ №7. Ну, а як туди попали німецькі парфуми зараз можна лише здогадуватися, - написав Володимир Поляков.