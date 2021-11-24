На що Кременчуцька міськрада просить в уряду 197 мільйонів

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У зверненні йдеться, що саме ця сума не покривається ні діючими тарифами, ні додатковими компенсаціями місцевим бюджетам

23 листопада на сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили звернення до Верховної Ради, Президента України, уряду, Асоціації міст України щодо компенсації місцевим бюджетам за спожитий газ та енергоносії.

Йдеться про те, що в поточному опалювальному сезоні діють тарифи на опалення для населення на рівні минулого року – так передбачає Меморандум між Кабміном та Асоціацією міст України.

За не підвищення тарифів у платіжках місцевим органам влади пообіцяли компенсації, у тому числі зменшили на 4% вилучення до держбюджету від ПДФО (податку з доходів фізосіб). Однак, за розрахунками мерії Кременчука, додаткові надходження до бюджету зростуть на 83,5 млн грн.

Однак теплопостачальні підприємства міста порахували, що їм мають відшкодувати як різницю в тарифах 280,9 млн грн за опалювальний сезон 2021-2022 років. Тобто різниця, яка не покривається збільшенням доходів міського бюджету, становить 197,4 млн грн. Цю суму міська рада й просить у якості компенсації.

«В разі неповного та несвоєчасного відшкодування різниці в тарифах, теплопостачальні підприємства міста не зможуть своєчасно придбати природний газ, що ставить під загрозу стале проходження опалювального сезону 2021/2022 років», - говориться у зверненні.