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У Кременчуці муляр впав з 4-метрової висоти

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 905

Людина в лікарні в тяжкому стані

23 листопада о 12.17 до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування потрапив муляр, який травмувався на роботі. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту населення Полтавської ОДА.

Його госпіталізували з попереднім діагнозом: кататравма, ЗЧМТ, забій головного мозку, гематома скроневої ділянки справа, тупа травма грудної клітки, тупа травма живота.

За попередніми даними, особа травмувалася у результаті падіння з висоти близько 4 м під час виконання трудових обов’язків муляра. Стан здоров’я – тяжкий.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм
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