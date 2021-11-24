Депутати шукатимуть кошти на підвищення зарплати тренерів-викладачів ДЮСШ Кременчука

Сьогодні, 23 листопада, на сесії Кременчуцької міської ради депутат Олександр Березянський зачитав запит, який стосується забезпечення в повному обсязі оплати праці тренерам на виконання постанови Кабінету Міністра України від 14.08.2019 р. № 755 «Деякі питання оплати праці дитячо-юнацьких шкіл».
Минулого року депутатка Тетяна Сідерка піднімала питання на сесії щодо підвищення оплати праці тренерам, адже кременчуцькі дитячі тренери отримують найнижчу зарплату у порівнянні з колегами інших міст та районних центрів Полтавщини. Проте питання не зрушилося з мертвої точки.
Він у зверненні попрохав управління молоді і спорту спільно з управлінням фінансів передбачити в проєкті бюджету на 2022-2024 роки додаткові кошти на підвищення оплати праці тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кременчука у розмірі 30% від посадового окладу у вигляді надбавки працівникам (за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі) з бюджету Кременчука.
Мер звернувся до депутатів, щоб направити звернення до обласних колег на бюджетну сесію.
Депутати підтримали запит колеги.
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