Депутати шукатимуть кошти на підвищення зарплати тренерів-викладачів ДЮСШ Кременчука

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 468

Сьогодні, 23 листопада, на сесії Кременчуцької міської ради депутат Олександр Березянський зачитав запит, який стосується забезпечення в повному обсязі оплати праці тренерам на виконання постанови Кабінету Міністра України від 14.08.2019 р. № 755 «Деякі питання оплати праці дитячо-юнацьких шкіл».

Минулого року депутатка Тетяна Сідерка піднімала питання на сесії щодо підвищення оплати праці тренерам, адже кременчуцькі дитячі тренери отримують найнижчу зарплату у порівнянні з колегами інших міст та районних центрів Полтавщини. Проте питання не зрушилося з мертвої точки.

- На жаль, постанова не виконується у Кременчуці. І, якщо в сфері освіти та медицини, субвенція збільшується від держави і надходить до місцевого бюджету на виконання тієї чи іншої постанови, то фінансування в повному обсязі оплати праці дитячо-юнацьких шкіл поклали на місцевий бюджет. Варто відмітити, що таке необґрунтоване ставлення до тренерів є неприпустимим. Це люди, які контактують з дітьми, навчають їх спорту, роблять професіоналами і загалом зміцнюють здоров’я. Я впевнений, що цей крок суттєво підвищить їх дохід порівняно з минулими роками. Це сприятиме завоюванню більшої кількості золотих медалей спортивною громадою міста і країни в цілому, а також розширенню кола молоді, залученої до здорового способу життя, - сказав з трибуни депутат Олександр Березянський.

Він у зверненні попрохав управління молоді і спорту спільно з управлінням фінансів передбачити в проєкті бюджету на 2022-2024 роки додаткові кошти на підвищення оплати праці тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кременчука у розмірі 30% від посадового окладу у вигляді надбавки працівникам (за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі) з бюджету Кременчука.

- Я за двома руками. Але бюджет цього не витримає... Скільки нам треба коштів - слід попрохати в обласній раді кошти. Є в Решетилівці спортивні споруди і їх взяли на баланс області. Взяли, а тут на зарплати не вистачає. Не закопуйте гроші в Решетилівці... Розумієте? Слід звертатися до області за коштами... Давайте оформимо звернення разом до області, - заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Мер звернувся до депутатів, щоб направити звернення до обласних колег на бюджетну сесію.

Депутати підтримали запит колеги.