Трансплантація у Кременчуці та Україні: 10 грудня у Кременчуці відбудеться зустріч щодо пересадки органів

На захід приїдуть представники Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова
У п'ятницю, 10 грудня, у Кременчуці відбудеться зустріч з розвитку та впровадження трансплантації в Україні та Кременчуці зокрема. Захід відбудеться у конференцзалі Кременчуцької міської дитячої лікарні. Початок об 11.00.
На зустріч завітають лікарі з Кременчука та Горішніх Плавнів.
Приїдуть також лектори та координатори, які опікуються трансплантацію в Україні - представники Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова.
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