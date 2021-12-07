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Трансплантація у Кременчуці та Україні: 10 грудня у Кременчуці відбудеться зустріч щодо пересадки органів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 545 Коментарів: 1

 

На захід приїдуть представники Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова

У п'ятницю, 10 грудня, у Кременчуці відбудеться зустріч з розвитку та впровадження трансплантації в Україні та Кременчуці зокрема. Захід відбудеться у конференцзалі Кременчуцької міської дитячої лікарні. Початок об 11.00.

На зустріч завітають лікарі з Кременчука та Горішніх Плавнів.

Приїдуть також лектори та координатори, які опікуються трансплантацію в Україні - представники Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова.

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Автор: Альона Душенко
Теги: трансплантація лікарі медики
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Коментарі: 1

204
1
ags:
Сьогодні, 10:28

Всё правильно, чтоб каждый мог продать какой-нить орган и оплатит комуналку


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