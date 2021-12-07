Тепер і серед поліцейських є водолази

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Здобуті навички дозволять поліцейським рятувати людей на водоймах, проводити пошук речових доказів під водою та надавати кваліфіковану першу домедичну допомогу