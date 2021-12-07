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Надзвичайні новини, Полтавщина

Тепер і серед поліцейських є водолази

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1

 

Здобуті навички дозволять поліцейським рятувати людей на водоймах, проводити пошук речових доказів під водою та надавати кваліфіковану першу домедичну допомогу

Спецпризначенці батальйону поліції особливого призначення Полтавщини стали першими серед поліцейських України, хто отримав свідоцтва державного зразка «Водолаз 3-го класу».  

Поліцейські з Полтавської області протягом 3-х місяців навчалися водолазної справи разом з рятувальниками з різних регіонів країни. Спеціалізацію водолазів здобувачі опанували на базі водолазного комплексу Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, під керівництвом досвідченого педагогічного персоналу.

Здобуті навички та спеціальні знання дозволять поліцейським області забезпечувати порятунок людей на водоймах, проводити пошук речових доказів під водою, надавати кваліфіковану першу домедичну допомогу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція водолаз
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