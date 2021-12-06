Пенсіонерам Міноборони нагадують, що вони можуть безкоштовного відпочити

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З 1 грудня запрошують пенсіонерів Міністерства Оборони України, які перебувають на обліку у Кременчуцькому РТЦК та СП для подачі заяви на одержання путівки для санаторно-курортного лікування на 2022 рік. Про це повідомляє Кременчуцький районний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно Наказу МОУ №591 від 4.11.2016 року «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України».

До заяви додаються наступні документи:

довідка з медичного закладу за формою 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року №110 « Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування » , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №661/20974;

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №661/20974; посвідчення, яке дає право на пільги (оригінал та копія).

За додатковою інформацією та подачу необхідних документів на отримання путівки від МОУ просимо звертатися до Кременчуцького РТЦК та СП за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 каб. 41 та за телефоном 3-10-45.