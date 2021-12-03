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Кременчук, Споживач

Чому нагірна частина Кременчука сидить без опалення

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 493

 

Комунальники обіцяють вирішити проблему до 20.00

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка розповіла, що нагірна частина Кременчука залишилася без опалення.

Доброго дня, у нагірній частині (район дитячої лікарні) відучора немає опалення. Слава богу, на вулиці «плюс». Але довго ми так не протягнемо, грудень таки. Може буде якась інформація, напишіть хоч новину. Дякую! - написала вона.

В аварійній службі управляючої компанії «Житлорембудсервіс» нам повідомили, що стався порив на Молодіжному, через що знизилася температура теплоносія (це впливає на опалення та подачу гарячої води) як безпосередньо на Молодіжному, так і у нагірній частині.

Комунальники працюватимуть до 20.00, щоб ліквідувати проблему. Про ці аварійні роботи Кременчуцької ТЕЦ «ТелеграфЪ» вже попереджав раніше.

Ковідний шпиталь, школи та житлові будинки: Молодіжний на два дні залишиться без опалення
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: report.if.ua
Теги: опалення Нагорная часть Кременчуцька ТЕЦ
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