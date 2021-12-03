Чому нагірна частина Кременчука сидить без опалення

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка, яка розповіла, що нагірна частина Кременчука залишилася без опалення.
В аварійній службі управляючої компанії «Житлорембудсервіс» нам повідомили, що стався порив на Молодіжному, через що знизилася температура теплоносія (це впливає на опалення та подачу гарячої води) як безпосередньо на Молодіжному, так і у нагірній частині.
Комунальники працюватимуть до 20.00, щоб ліквідувати проблему. Про ці аварійні роботи Кременчуцької ТЕЦ «ТелеграфЪ» вже попереджав раніше.