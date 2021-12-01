Ковідний шпиталь, школи та житлові будинки: Молодіжний на два дні залишиться без опалення

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За повідомленням Кременчуцької ТЕЦ, з 8.00 2 грудня до 20.00 3 грудня запланований аварійних робіт з усуненням нещільності теплоносія на тепловій мережі Молодіжного на ділянці ТК 10/21 та ТК 10/33, при цьому будуть відключені від теплоносія:

квт. 286 (вул. Керченська 3А, вул. Козацька 138);

лікувальні заклади: інфекційне відділення ЛІЛ «Кременчуцька», консультативно-діагностичний центр ЛІЛ «Кременчуцька»

квт. 287 (шкільний заклад: міжшкільний ресурсний центр, житлові будинки: квт. 287, 1, 14, 16, 19, 23, 24, 28; вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 20, 22; просп. Лесі Українки, 61/2, 63, 65, 69, 71, 82; вул. Володимира Великого, 72).

Час початку робіт буде вказано додатково.