Сьогодні через коронавірус померло п'ять кременчужан, один - вакцинований

Сьогодні, 1 грудня, в Кременчуці зареєстрували 79 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як повідомили у пресслужбі мерії, захворіли 40 жінок віком від 21 до 92 років, 32 чоловіка віком від 25 до 92 років, 6 дітей віком від 2 до 15 років та місячне немовля. Із них 61 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 18 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 207 пацієнтів. Одужало 193 кременчужанина.
На жаль, померло 5 пацієнтів: 82-річна жінка та 4 чоловіка віком від 57 до 82 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.
Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 16 335 випадків хвороби: одужало 13 108, померло 536.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.