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Надзвичайні новини

У нагірній частині Кременчука чоловік пограбував 80-річну жінку та втік

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 133

 

Грабіжник відібрав у неї сумочку з особистими речами та гаманцем

3-го грудня в одній із багатоповерхівок нагірної частини Кременчука чоловік пограбував 80-річну жінку. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, на лінію «102» близько 13.15 за допомогою звернувся кременчужанин, який і повідомив про пограбування.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції та група реагування батальйону поліції особливого призначення Полтавщини. На місці події поліцейських вже чекав перехожий, який надав інформацію, що допомогла швидко затримати грабіжника. Ним виявився місцевий 47-річний чоловік.

Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького районного управління поліції, прокоментував, що у під’їзді багатоповерхівки чоловік відібрав у 80-річної місцевої жінки її сумочку з особистими речами та гаманцем, після чого втік.

Наразі правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: пограбування грабеж бабушка Нагорная часть
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