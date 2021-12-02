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Кременчук, Коронавірус / Карантин

2 грудня від ускладнень COVID-19 померло шестеро кременчужан, двоє з них – вакциновані

Вчора, 22:42 Переглядів: 842

 

За добу захворіло 113 людей, а одужало 460

2 грудня в нашому місті зареєстрували 113 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, захворіли 56 жінок віком від 19 до 82 років, 54 чоловіки віком від 22 до 89 років та три дитини віком від 1 до 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 97 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 16 – лікується в інфекційних шпиталях, із них два вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 198 людей. Одужало 460 осіб.

На жаль, померло шість пацієнтів: дві жінки віком 74 і 80 років та чотири чоловіки віком від 66 до 89 років. Із числа померлих пацієнтів – два вакцинованих.

За весь час у Кременчуці зареєстрували 16 448 хворих, одужало 13 568, померло 542.

Ми їх знайшли: є вакциновані кременчужани, які померли від COVID і не потрапили у статистику
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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