Як поліцейські і фермери врятували водія фури

На Полтавщині 2 грудня вранці на автодорозі Миргород-Хорол, неподалік села Гаркушинці, водій вантажівки Skania з причепом з’їхав із проїзної частини в кювет. Унаслідок - автомобіль розвернуло на переоране поле і водій самотужки виїхати на дорогу не зміг.
На допомогу водієві прибули поліцейські сектору реагування патрульної поліції Миргорода, які працювали на маршруті в цій місцевості. Аби витягти автомобіль із земельного «полону» правоохоронці залучили трактори місцевого сільськогосподарського підприємства, які тросом відбуксирували фуру на безпечну ділянку дороги. Після цього водій автомобіля продовжив рух далі.
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