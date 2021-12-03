Як поліцейські і фермери врятували водія фури

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 841

На Полтавщині 2 грудня вранці на автодорозі Миргород-Хорол, неподалік села Гаркушинці, водій вантажівки Skania з причепом з’їхав із проїзної частини в кювет. Унаслідок - автомобіль розвернуло на переоране поле і водій самотужки виїхати на дорогу не зміг.

На допомогу водієві прибули поліцейські сектору реагування патрульної поліції Миргорода, які працювали на маршруті в цій місцевості. Аби витягти автомобіль із земельного «полону» правоохоронці залучили трактори місцевого сільськогосподарського підприємства, які тросом відбуксирували фуру на безпечну ділянку дороги. Після цього водій автомобіля продовжив рух далі.

Якщо під час участі в дорожньому русі ви раптом потрапили у скрутне становище, одразу повідомляйте до поліції за номером «102» або рятувальникам за номером «101».