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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кременчук» переграв «Сокіл» у першому періоді

Вчора, 22:09 Переглядів: 283

 

Матч відбувся у столиці 

Сьогодні, 2 грудня, у Києві столичний «Сокіл» поступився «Кременчуку». Наші хлопці відзначилися у ворота суперника вже на першій хвилині матчу. Й загалом перший період забезпечив кременчуцькій команді перемогу. 

«Сокіл» - «Кременчук» - 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 - Сібілевич (Созонов, Дубінін), 01:59. 0:2 - Баснєв (Серанов), 04:49. 0:3 - Грицьких (Гриценко, - більш.), 17:45. 1:3 - Єлисеєнко (Томілін), 23:21. 2:3 - Андрущенко (Рибалко, - більш.), 26:33

«Сокіл»: Кубрицький; Сисак - Алексєєв, Хайруллов - Рибалко, Логач - Герцик; Міхнов - Кузьменко - Рубан, Єлисеєнко - Томілін - Павленко, Андрущенко - Фадєєв - Васильєв, Панченко - Смирнов - Дан. Давидов. Тренер - Олег Шафаренко

«Кременчук»: Боярчук; Яковлєв - Григорян, Гриценко - Баснєв, Серанов - Савченко; Т. Савицький - Дубінін - Созонов, Кошелєв - Грицьких - Забавін, Горлушко - Хришпенц - Глухов, Ворона, Сібілевич. Тренер - Олександр Савицький

У суботу, 4 грудня, ХК «Кременчук» вдома прийме харківський «Рулав Одд». Початок матчу о 13.00.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сокіл
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