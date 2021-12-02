З дитсадків Кременчука йдуть працівники, які їх ремонтують: з вересня їм не платять зарплату

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 1 091 Коментарів: 2

Працівникам, які проводять зовнішні роботи з термомодернізації у дитячих садках Кременчука, не виплачують зарплату з вересня. Про це розповів «Телеграфу» депутат Богдан Лазоренко, який відвідував дошкільні заклади, що на ремонті, та розмовляв з робітниками. Справа в тому, що генеральний підрядник «Арт-Проже» затримує кошти – погасити борги субпідрядникам обіцяли 1 грудня.

Наприклад, дитсадок №64 зараз взагалі не приймає дітей. Виконувати зовнішні роботи тут залишився всього один працівник, всередині закладу двоє людей займаються відкосами вікон.

Відкоси у дитсадку №64

За словами робітника, раніше на зовнішніх роботах у цьому дитсадку працювало більше «фасадників», але вони пішли, бо так і не побачили зарплати за власну працю (вони заробляють у залежності від виконаного об'єму робіт).

Фасад дитсадку №64

Такі ж справи й у дошкільних закладах №2 та 70. В останньому всі працівники, які виконували фасадні роботи, залишили свої робочі місця.

Як видно з фото, мінеральна вата у дитсадку №2 лежить просто неба і мокне

Мокрою вона вже непридатна для утеплення





На цьому відео Богдан Лазоренко розповідає, що у дитсадку №2 утепленням фасадів ніхто не займається. Більша частина зовнішніх робіт з термомодернізації так і не виконана.

У дитячому садку №62 не вистачає необхідних будівельних матеріалів. Коли субпідрядник повідомляє про це компанію «Арт-Проже», інколи доводиться чекати навіть місяць, поки їх привезуть.

Подібна ситуація з попереднім субпідрядником вже траплялася раніше – тоді люди пішли з об'єктів, не завершивши роботи, бо їм не заплатили. Зараз у дитячих садках нашого міста працюють уже нові робітники, проте схема повторюється.

- А потім міський голова Віталій Малецький казатиме, що будівельники не хочуть працювати, багато курять та п'ють каву під час робочого дня. Але ж вони не можуть працювати безкоштовно! У них є сім'ї, які треба годувати, - каже Богдан Лазоренко.

За коментарем з приводу вищевикладеного «ТелеграфЪ» звернувся до Вадима Качана, директора Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії (саме вона є замовником робіт з термомодернізації), він обіцяв розібрати у ситуації. Як тільки він надасть нам коментар, ми доповнимо цей матеріал. Слідкуйте за новинами на сайті.