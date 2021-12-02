З дитсадків Кременчука йдуть працівники, які їх ремонтують: з вересня їм не платять зарплату

Працівникам, які проводять зовнішні роботи з термомодернізації у дитячих садках Кременчука, не виплачують зарплату з вересня. Про це розповів «Телеграфу» депутат Богдан Лазоренко, який відвідував дошкільні заклади, що на ремонті, та розмовляв з робітниками. Справа в тому, що генеральний підрядник «Арт-Проже» затримує кошти – погасити борги субпідрядникам обіцяли 1 грудня.
Наприклад, дитсадок №64 зараз взагалі не приймає дітей. Виконувати зовнішні роботи тут залишився всього один працівник, всередині закладу двоє людей займаються відкосами вікон.
За словами робітника, раніше на зовнішніх роботах у цьому дитсадку працювало більше «фасадників», але вони пішли, бо так і не побачили зарплати за власну працю (вони заробляють у залежності від виконаного об'єму робіт).
Такі ж справи й у дошкільних закладах №2 та 70. В останньому всі працівники, які виконували фасадні роботи, залишили свої робочі місця.
На цьому відео Богдан Лазоренко розповідає, що у дитсадку №2 утепленням фасадів ніхто не займається. Більша частина зовнішніх робіт з термомодернізації так і не виконана.
У дитячому садку №62 не вистачає необхідних будівельних матеріалів. Коли субпідрядник повідомляє про це компанію «Арт-Проже», інколи доводиться чекати навіть місяць, поки їх привезуть.
Подібна ситуація з попереднім субпідрядником вже траплялася раніше – тоді люди пішли з об'єктів, не завершивши роботи, бо їм не заплатили. Зараз у дитячих садках нашого міста працюють уже нові робітники, проте схема повторюється.
За коментарем з приводу вищевикладеного «ТелеграфЪ» звернувся до Вадима Качана, директора Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії (саме вона є замовником робіт з термомодернізації), він обіцяв розібрати у ситуації. Як тільки він надасть нам коментар, ми доповнимо цей матеріал. Слідкуйте за новинами на сайті.
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