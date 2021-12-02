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Де в Кременчуці відключатимуть світло 3-го грудня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 812

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 3-го грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Проектна,
  • вул. Лугова,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • вул. Каховська,
  • вул. Громадянська,
  • пров. Градизький,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Нечая,
  • пр. Бригадний,
  • пр. Липневий
  • вул. Перемоги, 12-64,
  • вул. Гоголя, 7-21,
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
  • вул. Софіївська, 2/50, 4,
  • вул. Троїцька, 5-18,
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-10,
  • вул. 1905 року, 16/64,
  • пров. Коцюбинського, 6-20,
  • пров. Лісний
  • вул. Переяслівська,
  • вул. Сумська,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Криворудна,
  • пров. Піщаний
  • вул. Республіканська, 1-74,
  • вул. Виноградна,
  • вул. Художня,
  • вул. Тупікова,
  • вул. Єгорова,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Насосна,
  • вул. Франка,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров. Крюківський,
  • пров. Ушинського
  • вул. Художня,
  • вул. Івасюка,
  • пров. Яблуневий,
  • пров. Художній,
  • пр. Старицького
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтаваобленерго відключення світла графік
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