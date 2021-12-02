Невідомий з ліхтариком обікрав машину на території мерії Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 892 Коментарів: 1

У цей час в приміщенні було багато людей, адже тривали комісії та засідання

На засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, чому біля мерії облаштували ворота та встановлюють два ліхтарі. Як з'ясувалося, нещодавно о 18.15 на подвір’я мерії зайшов крадій.

- За допомогою ліхтаря оглянув авто голови бюджетної комісії Олександра Плескуна – нічого на сидінні не знайшов. Потім підійшов до іншої машини працівника виконкому – розбив скло й витягнув особисті речі. І це лише за останній місяць, - сказав Віталій Малецький.

Чоловік переліз через паркан. У цей час у приміщенні було багато людей, адже йшли комісії. Поліція займається цим питанням.

- На відеокамерах не бачимо нічого, бо він зайшов з «мертвої зони», - додав мер, тому на території встановлюють два додаткових ліхтарі.

Як стало відомо Телеграфу з власних джерел – постраждало авто керівника апарату міського голови Світлани Пищити.