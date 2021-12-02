Невідомий з ліхтариком обікрав машину на території мерії Кременчука

У цей час в приміщенні було багато людей, адже тривали комісії та засідання
На засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, чому біля мерії облаштували ворота та встановлюють два ліхтарі. Як з'ясувалося, нещодавно о 18.15 на подвір’я мерії зайшов крадій.
Чоловік переліз через паркан. У цей час у приміщенні було багато людей, адже йшли комісії. Поліція займається цим питанням.
Як стало відомо Телеграфу з власних джерел – постраждало авто керівника апарату міського голови Світлани Пищити.
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