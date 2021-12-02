Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Надзвичайні новини

Невідомий з ліхтариком обікрав машину на території мерії Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 892 Коментарів: 1

У цей час в приміщенні було багато людей, адже тривали комісії та засідання

На засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, чому біля мерії облаштували ворота та встановлюють два ліхтарі. Як з'ясувалося, нещодавно о 18.15 на подвір’я мерії зайшов крадій.

- За допомогою ліхтаря оглянув авто голови бюджетної комісії Олександра Плескуна – нічого на сидінні не знайшов. Потім підійшов до іншої машини працівника виконкому – розбив скло й витягнув особисті речі. І це лише за останній місяць, - сказав Віталій Малецький.

Чоловік переліз через паркан. У цей час у приміщенні було багато людей, адже йшли комісії. Поліція займається цим питанням.

- На відеокамерах не бачимо нічого, бо він зайшов з «мертвої зони», - додав мер, тому на території встановлюють два додаткових ліхтарі.

Як стало відомо Телеграфу з власних джерел – постраждало авто керівника апарату міського голови Світлани Пищити.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: крадіжка
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

554
ankrem:
Сьогодні, 17:52

Надо 10 камер поставить дополнительных, 5 охраников, 3 метра в высоту забор, чтобы больше ничего (о чем рассказать низя) не украли из машины дЭржслужбивця.


13 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх