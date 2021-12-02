Кременчужанин розсікав по місту на «вісімці» з підробними правами

Патрульні виявили у кременчужанина підробне посвідчення водія. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Так, сьогодні, 2 грудня, на вулиці Чкалова інспектори зупинили ВАЗ 2108, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування 44-річний керманич пред'явив поліцейським посвідчення водія, справжність якого одразу викликала сумніви.
За допомогою інформаційних баз патрульні встановили, що посвідчення з аналогічними серією та номером було видане іншій особі.
Отож інспектори викликали на місце слідчих, а на водія склали відповідні адміністративні матеріали.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.