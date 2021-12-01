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$10 тисяч на повноліття: як працюватиме економічний паспорт українця

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 460 Коментарів: 3

Покращення відчуєм у 2037 році

Сьогодні, 1 грудня, президент Володимир Зеленський оголосив під час виступу в парламенті, що до 10 грудня внесе в парламент законопроєкт про економічний паспорт українця.

- Відповідно до нього всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України, — заявив Зеленський.

 

Влада очікує, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть по $10 тисяч. Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

- Я не виключаю, що ми будемо надавати таку можливість дітям, які народжені з 2019 року, — відзначив він.

За словами Гетманцева, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.

 

- В нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави. Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції, — пояснив нардеп.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Слово і Діло
Теги: паспорт діти
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Коментарі: 3

156
M D:
Сьогодні, 15:16

Ідея клас!

Знаєте, що її вбʼє? Рахунки з високою долею ймовірності зроблять гривневими і діти до повноліття отримають фантики. Якщо євровими/доларовими, то нормально. Хоч і заявляється, що будуть доплачувати до еквіваленту, але з чого, грошей вже навіть на необхідне нема.


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45
limon4ik:
Сьогодні, 15:45

Співпадіння не думаю smile

 

Мене вже пару днів напружує те, що за поведінковою моделлю, Банкова повина щось таке утнути, щоб інформаційно затьмарити все навкруги. При чому це не прийняття закону. Щось для своїх виборців. Але тиша. Або затишшя. І це може бути що завгодно, що за іх логіки поверне їм "довіру" Роман Донік

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zzzzzz:
Сьогодні, 15:50

 Как только учителя и врачи получат по 24 т. зарплаты, так сразу и заработает этот паспорт....


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