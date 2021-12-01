$10 тисяч на повноліття: як працюватиме економічний паспорт українця

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 460 Коментарів: 3

Сьогодні, 1 грудня, президент Володимир Зеленський оголосив під час виступу в парламенті, що до 10 грудня внесе в парламент законопроєкт про економічний паспорт українця.

- Відповідно до нього всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України, — заявив Зеленський.

Влада очікує, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть по $10 тисяч. Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

- Я не виключаю, що ми будемо надавати таку можливість дітям, які народжені з 2019 року, — відзначив він.

За словами Гетманцева, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.

- В нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави. Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції, — пояснив нардеп.