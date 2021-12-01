Коли європротоколом скористатися не можна

І знов щодо європротоколу! Попередній пост викликав багато слушних питань. Наприклад, чи є європротокол панацеєю.

Ні, панове! Я вже зупинявся на умовах, за яких протокол працює. Європротокол - зручний інструмент оформлення ДТП, та все ж він не діє в абсолютно всіх випадках. Давайте ще раз проговоримо, коли ним скористатися НЕ МОЖНА.

Якщо хоча б у одного водія, що потрапив в ДТП, відсутній поліс «автоцивілки». Сам не оформив навмисно, забув, чи можливо є особою, що підпадає під категорію пільговиків, визначених МТСБУ,-неважливо. Полісу немає - викликайте поліцію для оформлення ДТП.

Коли між учасниками ДТП немає згоди щодо обставин аварії. Якщо виникли суперечки, викликайте поліцію.

Є постраждалі – травмовані або загиблі в ДТП.

Якщо хоча б один з водіїв має ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Серед водіїв – учасників ДТП, як вказано вище, є особи, які належать до пільгової категорії осіб. А саме – учасники бойових дій та інваліди, визначені законом, інваліди 1 групи, які особисто керують автівками та особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду 1 групи, в його присутності.

Ремонт постраждалої автівки може перевищувати 50 тис.грн.

Якщо присутній хоча б один з зазначених пунктів, не зволікайте і для оформлення ДТП викликайте поліцію.

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