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Олександр Бондар
Генеральний директор ПрАТ СК "Мега-Поліс"

Коли європротоколом скористатися не можна

Сьогодні, 15:00
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І знов щодо європротоколу! Попередній пост викликав багато слушних питань. Наприклад, чи є європротокол панацеєю.

Ні, панове! Я вже зупинявся на умовах, за яких протокол працює. Європротокол - зручний інструмент оформлення ДТП, та все ж він не діє в абсолютно всіх випадках. Давайте ще раз проговоримо, коли ним скористатися НЕ МОЖНА.

  • Якщо хоча б у одного водія, що потрапив в ДТП, відсутній поліс «автоцивілки». Сам не оформив навмисно, забув, чи можливо є особою, що підпадає під категорію пільговиків, визначених МТСБУ,-неважливо. Полісу немає - викликайте поліцію для оформлення ДТП.
  • Коли між учасниками ДТП немає згоди щодо обставин аварії. Якщо виникли суперечки, викликайте поліцію.
  • Є постраждалі – травмовані або загиблі в ДТП.
  • Якщо хоча б один з водіїв має ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.
  • Серед водіїв – учасників ДТП, як вказано вище, є особи, які належать до пільгової категорії осіб. А саме – учасники бойових дій та інваліди, визначені законом, інваліди 1 групи, які особисто керують автівками та особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду 1 групи, в його присутності.
  • Ремонт постраждалої автівки може перевищувати 50 тис.грн.

Якщо присутній хоча б один з зазначених пунктів, не зволікайте і для оформлення ДТП викликайте поліцію.

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Теги: Європротокол Оформлення ДТП СК "Мега-Поліс" Бондар Олександр
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