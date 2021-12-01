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1 грудня у «Галактиці» відкриють виставку, присвячену проблемі домашнього насильства

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 216

 

Виставку «Річ у тім 2.0» презентуватимуть 1 та 2 грудня

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 1 та 2 грудня у торгово-розважальному комплексі «Галактика» на вул. Соборній, 21 відбудеться презентація виставки «Річ у тім 2.0». Як інформує пресслужба мерії, відкриття відбудеться сьогодні, 1 грудня, о 17.00 у «Галактиці».

Виставка «Річ у тім 2.0» присвячена проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві й вкотре привертає увагу до такого жахливого явища як насильство. Ця проблема часто залишається за зачиненими дверима. Її замовчують. Від неї відводять очі і не помічають. Річ у тім, що про насильство не зручно говорити, на нього незручно дивитися.

Предмети, які представлені у цій виставці, мали місце у реальних подіях, пов’язаних із домашнім насильством, за інформацією Національної поліції України. 16 звичних для нас предметів розкажуть про 16 невигаданих історій із поліцейських протоколів. Ці події відбувалися у реальному житті в Україні. Заради спокою постраждалих осіб змінені лише імена.

Виставка створена за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України, за участі Першої леді України Олени Зеленської, за підтримки Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, ООН Жінки та UNOPS.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: виставка Галактика домашнє насилля протидія
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