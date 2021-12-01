Через ЦНАП у Кременчуці можна замовити послуги будівництва в межах всієї України

Через Кременчуцький ЦНАП можна замовити послуги у сфері будівництва в межах всієї України.
Звернутися до ЦНАПу для замовлення адміністративних послуг у сфері будівництва щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, можна незалежно від місцезнаходження об’єкта будівництва, а саме подати:
Такі послуги у сфері будівництва (код послуги «22») – це ще 10 послуг до переліку екстериторіальних, які можна замовити у Кременчуцькому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання. Загалом нині це 112 послуг. Увесь перелік розміщений на сайті ЦНАПу у розділі «Адміністративні послуги» – «За територіальністю».
Детальна інформація щодо замовлення послуг знаходиться в інформаційних картках на сайті за цим посиланням.
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