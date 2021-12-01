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Кременчук

Через ЦНАП у Кременчуці можна замовити послуги будівництва в межах всієї України

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 245

 

Це ще 10 послуг до переліку тих, які надає ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання

Через Кременчуцький ЦНАП можна замовити послуги у сфері будівництва в межах всієї України. 

Звернутися до ЦНАПу для замовлення адміністративних послуг у сфері будівництва щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, можна незалежно від місцезнаходження об’єкта будівництва, а саме подати:

  • повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, внести зміни до них;
  • повідомлення про початок будівельних робіт, в тому числі щодо об’єктів, які будувалися на підставі будівельного паспорта;
  • декларації про готовність об’єктів до експлуатації, в тому числі тих, що будувалися на підставі будівельного паспорта або самочинно збудованих, на які визнане право власності за рішенням суду.

Такі послуги у сфері будівництва (код послуги «22») – це ще 10 послуг до переліку екстериторіальних, які можна замовити у Кременчуцькому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання. Загалом нині це 112 послуг. Увесь перелік розміщений на сайті ЦНАПу у розділі «Адміністративні послуги» – «За територіальністю».

Детальна інформація щодо замовлення послуг знаходиться в інформаційних картках на сайті за цим посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП будівництво строительство послуги
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