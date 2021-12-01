Через ЦНАП у Кременчуці можна замовити послуги будівництва в межах всієї України

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 245

Це ще 10 послуг до переліку тих, які надає ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання

Через Кременчуцький ЦНАП можна замовити послуги у сфері будівництва в межах всієї України.

Звернутися до ЦНАПу для замовлення адміністративних послуг у сфері будівництва щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, можна незалежно від місцезнаходження об’єкта будівництва, а саме подати:

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, внести зміни до них;

повідомлення про початок будівельних робіт, в тому числі щодо об’єктів, які будувалися на підставі будівельного паспорта;

декларації про готовність об’єктів до експлуатації, в тому числі тих, що будувалися на підставі будівельного паспорта або самочинно збудованих, на які визнане право власності за рішенням суду.

Такі послуги у сфері будівництва (код послуги «22») – це ще 10 послуг до переліку екстериторіальних, які можна замовити у Кременчуцькому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання. Загалом нині це 112 послуг. Увесь перелік розміщений на сайті ЦНАПу у розділі «Адміністративні послуги» – «За територіальністю».

Детальна інформація щодо замовлення послуг знаходиться в інформаційних картках на сайті за цим посиланням .