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Кременчужанин натягав риби на 50 тисяч гривень

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 591

 

Його передали слідчим

Патрульні спільно з інспектором рибоохоронного патруля затримали чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. 

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, подія трапилась 1 грудня, близько 5.00, на вулиці Лейтенанта Дніпрова.

46-річний чоловік здійснював вилов риби забороненими знаряддями — сітками. Орієнтовна сума збитку становить 50 тисяч гривень.

Для подальшого з’ясування обставин та надання правової кваліфікації діям громадянина на місце викликали слідчих.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: риба патрульна поліція браконьєри
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