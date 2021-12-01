Кременчужанин натягав риби на 50 тисяч гривень

Патрульні спільно з інспектором рибоохоронного патруля затримали чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, подія трапилась 1 грудня, близько 5.00, на вулиці Лейтенанта Дніпрова.
46-річний чоловік здійснював вилов риби забороненими знаряддями — сітками. Орієнтовна сума збитку становить 50 тисяч гривень.
Для подальшого з’ясування обставин та надання правової кваліфікації діям громадянина на місце викликали слідчих.
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