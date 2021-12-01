За мільйон гривень на сайті мерії Кременчука хочуть створити розділ Smart City Kremenchuk

Сайт мерії Кременчука хочуть вдосконалити за кошти громадського бюджету. Проєкт Смарт-сіті Кременчук (e-Kremenchuk) передбачає розробку сервісу для мешканців громади. На сайті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради планують створити розділ Smart City Kremenchuk та мобільний додаток. Автор проєкту Євген Перевезенцев подає, що на розроблення даного додатку необхідно 1 200 000 грн.
Автор зазначає, що такий сервіс вже працює в багатьох містах: Київ, Кривий Ріг, Мелітополь, Слов'янськ, Дрогобич та інші.
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