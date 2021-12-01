За мільйон гривень на сайті мерії Кременчука хочуть створити розділ Smart City Kremenchuk

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 111

Сайт мерії Кременчука хочуть вдосконалити за кошти громадського бюджету. Проєкт Смарт-сіті Кременчук (e-Kremenchuk) передбачає розробку сервісу для мешканців громади. На сайті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради планують створити розділ Smart City Kremenchuk та мобільний додаток. Автор проєкту Євген Перевезенцев подає, що на розроблення даного додатку необхідно 1 200 000 грн.

- На цей час в місті Кременчуці немає єдиного майданчика, де була б зібрана важлива інформація: як записати дитину в садок чи дізнатися телефон амбулаторії, подивитися рух громадського транспорту в режимі реального часу або записатися на прийом в ЦНАП, проголосувати за Громадський бюджет або подивитися нарахування за комунальні послуги. Усі ці послуги доступні для мешканців міста, але вони розташовані на різних сайтах і не завжди адаптовані для мобільних телефонів.

Сюди також можна буде підключити камери спостереження, які будуть встановлені за програмою Безпечне місто (Безпечна громада), - мовиться у проєкті.

Автор зазначає, що такий сервіс вже працює в багатьох містах: Київ, Кривий Ріг, Мелітополь, Слов'янськ, Дрогобич та інші.