Требл у Кременчуці оформлює полтавська команда «КЛФ»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 356 Коментарів: 1

Після серії пенальті полтавці на стадіоні «Кремінь-Арена» здійняли кубок Суперкубку Полтавщини

Вчора, 28 листопада, у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся матч Суперкубку Полтавської області з футболу. На полі зійшлися полтавська команда «КЛФ» та новосанжарський «Стандарт». Полтавці у серії пенальті завоювали перемогу та здійснили «золотий требл», до золотих нагород Кубку та чемпіонату додали нагороди Суперкубку Полтавщини.

«КЛФ» (Полтава) - «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:1 (5:4 по пен.)

Голи: Бажан 7 - Вергун 45, пен

«КЛФ»: Віталій Постранський (Євген Караван, 90+2), Артем Марков, Артем Гринь (к), Олександр Чижов (Дмитро Папірний, 86), Олександр Брага, Юрій Мороз,Олександр Ничипорук, Олег Бажан, Віталій Субочев, Валентин Шевченко, Сергій Гриценко (Сергій Мисюра, 34, Олександр Гребінюк, 82). Запасні: Сергій Ягодовський, Олександр Мелащенко, Володимир Попов, Максим Ільчиш, Володимир Олефір. Головний тренер: Олександр Мелащенко

«Стандарт»: Марк Спотаренко, Сергій Швей, Кирило Пасічник, Олександр Писаренко, Ілля Ігуаідзе, Денис Бондаренко, Дмитро Вергун (Олексій Карповський, 66), Назар Хрієнко (Артем Сінчіков, 78), Олег Бараннік, Роман Кунєв (Ігор Соколянський, 65), Владислав Піскун. Запасні: Денис Євтушенко, Олександр Обревко, Микита Бакланов, Артур Курбанов, Файсал Закарія, Маріус Куанон. Головний тренер: Олексій Ротань

Головний арбітр: Павло Плєшко

Асистенти: Віталій Петров, Іван Сухенко

4-й арбітр: Данило Руденко

Спостерігач: Костянтин Сирота

*Требл – «золотий хет-трик», використовується асоціацією футболістів, як термін, який позначає перемогу футбольного клубу у трьох турнірах.

Нагадаємо, що минулого року у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області. У драматичному протистоянні перемогу здобула Олімпія з Савинців.