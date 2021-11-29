У Горішніх Плавнях рятувальники ліквідували пожежу в квартирі

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Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання

28 листопада о 21.17 у квартирі на 5-му поверсі 9-поверхівки на вул. Героїв Дніпра в Горішніх Плавнях сталася пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 21.45, а о 22.18 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив дерев’яний балконний блок, домашнє майно та закопчені стіни та стелю кімнати на площі 40 кв. м. Врятували квартиру від повного знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.